Організатори наголошують, що отримати безкоштовні продукти для ВПО у Кривому Розі може лише та особа, яка особисто подала заявку.

Можна отримати безкоштовні продукти для ВПО у Кривому Розі завдяки роботі волонтерів гуманітарного центру «Вільні разом», пише Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні організації в Телеграм-каналі.

Безкоштовні продукти для ВПО у Кривому Розі надаються тим, хто ще жодного разу не отримував підтримки від центру, або звертався по неї не пізніше серпня 2025 року включно. Такий підхід дозволяє справедливо розподілити ресурси між тими, хто цього потребує найбільше.

Щодня центр приймає обмежену кількість заявників — не більше 150 родин. Це зроблено з метою уникнення черг, забезпечення організованого процесу видачі та створення комфортних умов для кожного відвідувача.

Організатори наголошують, що отримати гуманітарну допомогу може лише та особа, яка особисто подала заявку. Передача права на отримання продуктів іншим людям без присутності заявника не допускається.

Безкоштовні продукти для ВПО у Кривому Розі містять основні харчові товари першої необхідності, що дозволяють переселенцям і пенсіонерам забезпечити себе базовими продуктами на певний період. Волонтери підкреслюють, що запасів вистачає, тому громадян просять не створювати ажіотаж і не формувати великі черги.

Пункт видачі гуманітарної допомоги працює щодня з 9:00 до 16:00. У цей самий час діє гаряча лінія, за якою можна отримати додаткову інформацію або консультацію. Вихідними днями центру залишаються субота та неділя.

За підсумками минулого тижня волонтерам вдалося видати 221 продуктовий набір для 190 родин у межах партнерської програми з міжнародною організацією Global Empowerment Mission.

