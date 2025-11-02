Организаторы отмечают, что получить бесплатные продукты для ВПЛ в Кривом Роге может только тот, кто лично подал заявку.

Можно получить бесплатные продукты для ВПЛ в Кривом Роге благодаря работе волонтеров гуманитарного центра «Свободные вместе», пишет Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении организации в Телеграмм-канале.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Кривом Роге предоставляются тем, кто еще ни разу не получал поддержки от центра, или обращался за ней не позднее августа 2025 года включительно. Такой подход позволяет справедливо распределить ресурсы между теми, кто в этом нуждается больше всего.

Ежедневно центр принимает ограниченное количество заявителей – не более 150 семей. Это сделано во избежание очередей, обеспечения организованного процесса выдачи и создания комфортных условий для каждого посетителя.

Организаторы отмечают, что получить гуманитарную помощь может только тот, кто лично подал заявку. Передача права получения продуктов другим людям без присутствия заявителя не допускается.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Кривом Роге содержат основные пищевые товары первой необходимости, позволяющие переселенцам и пенсионерам обеспечить себя базовыми продуктами на определенный период. Волонтеры подчеркивают, что запасов достаточно, поэтому граждан просят не создавать ажиотаж и не формировать большие очереди.

Пункт выдачи гуманитарной помощи работает ежедневно с 9.00 до 16.00. В это же время действует горячая линия, по которой можно получить дополнительную информацию или консультацию. В выходные дни центра остаются суббота и воскресенье.

По итогам минувшей недели волонтерам удалось выдать 221 продуктовый набор для 190 семей в рамках партнерской программы с международной организацией Global Empowerment Mission.

