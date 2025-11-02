Після початку повномасштабної війни тисячі українців змушені бшукати безкоштовне житло, зокрема й у Київській області.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області можна знайти через низку спеціальних сервісів та державних програм, повідомляє Politeka.

За даними Міністерства розвитку громад та територій, безкоштовне житло для ВПО у Київській області надають як звичайні громадяни, так і приватні, комунальні та державні установи.

Найзручніший спосіб знайти прихисток - скористатися офіційною платформою «Там, де вас чекають». Тут можна побачити наявні місця, перевірити кількість вільних кімнат у кожному регіоні, а також знайти контакти гарячих ліній, які допомагають із розміщенням.

Окремо варто згадати державний сервіс «Прихисток». Саме через нього люди, які шукають безкоштовне житло для ВПО у Київській області, можуть швидко знайти відповідний варіант.

Для цього потрібно лише зайти на сайт, обрати пункт «Знайти», зазначити область і кількість членів родини. Система автоматично покаже доступні варіанти, після чого можна зв’язатися безпосередньо з власником.

Крім державних ресурсів, активно працюють волонтерські платформи. Одна з них - сервіс «Допомагай», який має подібний принцип роботи. Волонтери постійно оновлюють базу оголошень, тому ймовірність знайти місце для проживання досить висока.

Важливу роль у процесі розселення відіграє місцева влада. Обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування мають право надавати переселенцям соціальне помешкання у місцях компактного поселення.

Як зазначають у Міністерстві розвитку громад, охочі оселитися в таких центрах мають повідомити про це під час евакуації, по прибуттю в гуманітарний штаб або звернутися до місцевої адміністрації телефоном.

