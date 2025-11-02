После начала полномасштабной войны тысячи украинцев вынуждены отыскивать бесплатное жилье, в том числе и в Киевской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти через ряд специальных сервисов и государственных программ, сообщает Politeka.

По данным Министерства развития общин и территорий, бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляют как обычные граждане, так и частные, коммунальные и государственные учреждения.

Самый удобный способ найти убежище – воспользоваться официальной платформой «Там, де вас чекають». Здесь можно увидеть имеющиеся места, проверить количество свободных комнат в каждом регионе, а также найти контакты горячих линий, которые помогают с размещением.

Отдельно стоит упомянуть государственный сервис «Прихисток». Именно через него люди, которые ищут бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области, могут быстро найти подходящий вариант.

Для этого нужно только зайти на сайт, выбрать пункт «Найти», указать область и количество членов семьи. Система автоматически покажет доступные варианты, после чего можно связаться непосредственно с владельцем.

Помимо государственных ресурсов активно работают волонтерские платформы. Одна из них – сервис «Допомогай», имеющий подобный принцип работы. Волонтеры постоянно обновляют базу объявлений, поэтому возможность найти место для проживания достаточно высока.

Важную роль в процессе расселения играют местные власти. Областные военные администрации и органы местного самоуправления имеют право предоставлять переселенцам социальное жилище в местах компактного поселения.

Как отмечают в Министерстве развития общин, желающие поселиться в таких центрах должны сообщить об этом во время эвакуации, по прибытии в гуманитарный штаб или обратиться в местную администрацию по телефону.

