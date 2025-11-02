Місцеві мешканці готуються до нового опалювального сезону, і вже обговорюють можливе підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області стосуватиметься споживачів, підключених до відокремленого підрозділу Придніпровська ТЕС, повідомляє Politeka.

Проєкт рішення, який стосується вартості теплової енергії та її постачання в нашому облцентрі, було винесено на розгляд.

У документі йдеться про те, що підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема теплову енергію, у Дніпропетровській області, є необхідним кроком.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, для населення вартість теплової енергії може становити 1362,37 гривні за 1 гігакалорію з урахуванням ПДВ.

Для бюджетних установ пропонується ціна у 1365,62, а для інших - 1363,69. У документі також передбачено витрати на транспортування тепла.

Для мешканців вони складуть 204,12 грн за 1 гігакалорію, для бюджетних організацій - 206,66, а для решти - 205,15. Постачання теплової енергії коштуватиме всім категоріям однаково - 37,68 грн.

Поки що документ перебуває на стадії розгляду. Остаточне рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області ухвалять лише після проходження всіх необхідних процедур та підпису міського голови.

У міськраді пояснюють, що розрахунок вартості тепла відбувається відповідно до витрат на його виробництво, транспортування і постачання, а також регулюється чинним законодавством.

Для мешканців Дніпра зміни стануть помітними лише після офіційного затвердження документа. Якщо рішення ухвалять, нові суми з’являться у квитанціях вже з початку опалювального сезону 2025–2026 років.

