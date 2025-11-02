Местные жители готовятся к новому отопительному сезону и уже обсуждают возможное повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области будет касаться потребителей, подключенных к обособленному подразделению Приднепровской ТЭС, сообщает Politeka.

Проект решения, касающийся стоимости тепловой энергии и ее поставки в наш облцентр, был вынесен на рассмотрение.

В документе говорится, что повышение тарифов на коммунальные услуги, в частности тепловую энергию, в Днепропетровской области является необходимым шагом.

Согласно обнародованным расчетам, для населения стоимость тепловой энергии может составлять 1362,37 гривны за 1 гигакалорию с учетом НДС.

Для бюджетных учреждений предлагается цена в 1365,62, а для других – 1363,69. В документе также предусмотрены расходы на транспортировку тепла.

Для жителей они составят 204,12 грн за 1 гигакалорию, для бюджетных организаций – 206,66, а для остальных – 205,15. Поставка тепловой энергии будет стоить всем категориям одинаково – 37,68 грн.

Пока что документ находится на стадии рассмотрения. Окончательное решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области будет принято только после прохождения всех необходимых процедур и подписи городского головы.

В горсовете объясняют, что расчет стоимости тепла производится в соответствии с затратами на его производство, транспортировку и поставку, а также регулируется действующим законодательством.

Для жителей Днепра изменения станут заметны только после официального утверждения документа. Если решение будет принято, новые суммы появятся в квитанциях уже с начала отопительного сезона 2025-2026 годов.

