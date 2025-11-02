Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье обеспечивает поддержку тем, кто в ней нуждается больше всего.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется в рамках программы «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», сообщает Politeka.

По данным благотворительной организации «Каритас», уже начат прием заявок. Проект рассчитан на домохозяйства, которые после 24 февраля 2022 года получили незначительные повреждения жилья во время обстрелов. Координаторы рекомендуют подавать документы как можно быстрее, чтобы попасть в список участников и получить поддержку.

Участие в программе доступно жителям безопасных населенных пунктов. Критерием для получения помощи являются доходы семьи: поддержка предоставляется, если средний месячный доход на одного члена семьи не превышает 6318 гривен или кто-то из домохозяйства потерял работу.

Программа не распространяется на тех, кто получил государственную или благотворительную финансовую поддержку или ремонт жилья от других организаций. Предпочтение отдается социально уязвимым категориям населения: лицам с инвалидностью, тяжелобольным, одиноким пенсионерам старше 60 лет, многодетным семьям, одиноким матерям, беременным женщинам и родителям детей до трех лет.

Подать заявку могут владельцы жилья с поврежденными крышами, дверями или окнами. Для этого необходимо заполнить онлайн-анкету. После регистрации с участником связывается представитель программы и объясняет дальнейшие действия. Дополнительные консультации можно получить по телефонам: 0672598040 или 0753558829.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье обеспечивает поддержку тем, кто в ней нуждается больше всего. Программа способствует социальной защите и помогает пожилым гражданам преодолеть сложные обстоятельства, сохраняя базовые потребности и безопасность.

