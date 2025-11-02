Подорожчання продуктів у Запоріжжі торкнулося основних молочних та бакалійних товарів, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про цю ситуацію надає сайт Мінфін.

Твердий сир «Звени Гора» голандський 45% (285 г) зараз у середньому коштує 199,00. У Novus його можна придбати за тією ж ціною. Порівняно з вереснем, коли середня вартість становила 183,48, продукт додатково подорожчав на 30,00. Щоденний моніторинг відображає стабільність ціни з початку жовтня: після 2 числа значення утримується на 199,00, свідчачи про відносну стабільність на ринку твердих сирів.

Кисломолочний сир «Простонаше» 9% (300 г) сьогодні продають у середньому за 93,70. У Megamarket його можна купити за 95,70, Metro – 91,40, Novus – 93,99. Порівняно з вересневим середнім 92,46, за місяць ціна піднялася на 1,50. Щоденний індекс споживчих цін показує, що від початку місяця ціна коливалася між 92,20 і 93,70, завершивши жовтень на позначці 93,70.

Рис довгий (1 кг) тепер у середньому коштує 60,70. У Metro він доступний за 48,90, Auchan – 61,80, Megamarket – 53,50, Novus – 78,59. Вересневі дані свідчать про середню вартість 58,04, отже зростання за місяць склало 4,65. Щоденні показники відображають поступове підвищення з 56,05 на початку місяця до 60,70 наприкінці жовтня.

Отже, подорожчання продуктів у Запоріжжі відзначається на сирі, кисломолочних виробах та рисі. Дані магазинів і щоденний моніторинг дозволяють оцінити динаміку вартості та її вплив на споживачів, а також визначити тенденції на найближчий період для базових товарів харчування.

