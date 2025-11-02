Подорожание продуктов в Запорожье коснулось основных молочных и бакалейных товаров, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет сайт Минфин .

Твердый сыр «Звени Гора» голландский 45% (285 г) сейчас в среднем стоит 199,00. У Novus его можно приобрести по той же цене. В сравнении с сентябрем, когда средняя стоимость составляла 183,48, продукт дополнительно подорожал на 30,00. Ежедневный мониторинг отражает стабильность цены с начала октября: после 2 числа значение удерживается на 199,00, свидетельствуя об относительной стабильности на рынке сыров.

Кисломолочный творог «Простонаше» 9% (300 г) сегодня продают в среднем за 93,70. В Megamarket его можно купить за 95,70, Metro – 91,40, Novus – 93,99. По сравнению с сентябрьским средним 92,46 за месяц стоимость поднялась на 1,50. Ежедневный индекс потребительских цен показывает, что с начала месяца цена колебалась между 92,20 и 93,70, завершив октябрь на отметке 93,70.

Рис длинный (1 кг) теперь в среднем стоит 60,70. В Metro он доступен за 48,90, Auchan – 61,80, Megamarket – 53,50, Novus – 78,59. Сентябрьские данные свидетельствуют о средней стоимости 58,04, так что рост за месяц составил 4,65. Ежедневные показатели отражают постепенное повышение с 56,05 в начале месяца до 60,70 в конце октября.

Следовательно, подорожание продуктов в Запорожье отмечается на сыре, кисломолочных изделиях и рисе. Данные магазинов и ежедневный мониторинг позволяют оценить динамику стоимости и ее влияние на потребителей, а также определить тенденции в ближайший период для базовых товаров питания.

