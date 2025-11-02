Робота для пенсіонерів у Львові включає вакансії у продажах, випічці та кулінарії.

Робота для пенсіонерів у Львові охоплює різні напрямки працевлаштування та можливості для активного заробітку, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії розміщені на порталі work.ua, де представлені пропозиції від великих компаній і локальних роботодавців із офіційним оформленням, навчанням та гарантованою оплатою.

Наприклад, компанія Vodafone Retail Україна пропонує посаду продавця-консультанта із зарплатою від 20 000 до 45 000 грн плюс бонуси. Працівник консультує клієнтів щодо смартфонів, аксесуарів і продуктів бренду, здійснює продажі готівкою, безконтактно або в кредит, бере участь у прийманні товарів та інвентаризації, дотримується стандартів мерчендайзингу. Крім зарплати, компанія надає офіційне працевлаштування, оплачувані відпустки, лікарняні, медичне страхування, наставництво та перспективу кар’єрного зростання.

У сфері харчування доступні пропозиції від «Сільпо» та Smaki-maki. Пекар у «Сільпо» отримує 32 600–46 300 грн, готує тісто різних видів, випікає хліб, булочки, пироги та круасани. Працівникам забезпечують стабільну зарплату, легальне оформлення, страхування життя та допомогу під час адаптації.

Кухар-сушист у Smaki-maki отримує 39 000–42 000 грн за приготування суші, боулів та інших страв японського меню. Позиція передбачає оплачуване стажування, премії за якість, безкоштовне харчування, знижки на продукцію та трансфер після зміни. Робочі графіки 2/2, 3/3 або 3/2 дозволяють планувати час зручно для працівника.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові включає вакансії у продажах, випічці та кулінарії. Кожна пропозиція забезпечує офіційне оформлення, стабільний дохід, наставництво та комфортні умови, що допомагає підтримувати активність, фінансову незалежність та соціальну зайнятість.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Львові: хто може розраховувати на прихисток.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду у Львові: які нововведення з'явилися.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львові: українцям пропонують зарплату від 30 тисяч.