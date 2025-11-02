Работа для пенсионеров во Львове включает вакансии в продажах, выпечке и кулинарии.

Работа для пенсионеров во Львове охватывает разные направления трудоустройства и возможности для активного заработка, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии размещены на портале work.ua , где представлены предложения от крупных компаний и локальных работодателей с официальным оформлением, обучением и гарантированной оплатой.

К примеру, компания Vodafone Retail Украина предлагает должность продавца-консультанта с зарплатой от 20 000 до 45 000 грн плюс бонусы. Работник консультирует клиентов по смартфонам, аксессуарам и продуктам бренда, осуществляет продажи наличными, бесконтактно или в кредит, участвует в приемке товаров и инвентаризации, соблюдает стандарты мерчендайзинга. Помимо зарплаты компания предоставляет официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска, больничные, медицинское страхование, наставничество и перспективу карьерного роста.

В сфере питания доступны предложения от "Сильпо" и Smaki-maki. Пекарь в «Сільпо» получает 32 600–46 300 грн, готовит тесто разных видов, выпекает хлеб, булочки, пироги и круассаны. Работникам обеспечивают стабильную зарплату, легальное оформление, страхование жизни и помощь при адаптации.

Повар-сушист в Smaki-maki получает 39 000–42 000 грн за приготовление суши, боулов и других блюд японского меню. Позиция предусматривает оплачиваемую стажировку, премии за качество, бесплатное питание, скидки на продукцию и трансфер после смены. Рабочие графики 2/2, 3/3 или 3/2 позволяют планировать время удобно для работника.

Итак, работа для пенсионеров во Львове включает вакансии в продажах, выпечке и кулинарии. Каждое предложение обеспечивает официальное оформление, стабильный доход, наставничество и комфортные условия, помогающие поддерживать активность, финансовую независимость и социальную занятость.

