Если вы в поисках работы в Николаеве, то несколько этих вариантов могут вам подойти.

Работа для пенсионеров в Николаеве представлена ​​целым рядом актуальных предложений, сочетающих комфортные условия с достойным заработком, сообщает Politeka.

В частности, одно из предприятий, расположенное на улице Авангардная, 2А, приглашает охранника — предпочтение отдается кандидатам пенсионного возраста. Работа в ночные смены по 15 часов, по выходным и праздникам — по 24 часа. Заработная плата стартует от 8500 грн, а гибкий график позволяет совмещать занятость с личными делами.

Еще одна вакансия – водитель на пассажирском автомобиле ГАЗель (Соболь) в районе Матвеевской развязки. Предлагается график 2/2, официальное трудоустройство, социальный пакет и зарплата от 12000 грн. Возраст кандидатов не является ограничением, поэтому люди постарше могут смело подаваться.

Также требуется кладовщик на предприятие по адресу ул. Старокрепостная, 1з (ФЛП Пшеничная О.И.). Среди обязанностей – прием, выдача и инвентаризация товаров. Рабочие смены с понедельника по субботу, утром. Зарплата - 13 000-15 000 грн.

Работа для пенсионеров в Николаеве сегодня – это реальная возможность оставаться активной, полезной и финансово независимой.

Эти вакансии – отличный шанс для пожилых людей поддерживать социальную активность и одновременно получать стабильный доход.

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