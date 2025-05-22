Безкоштовне житло для ВПО в Миколаєві передбачає дах над головою на короткий чи довгий термін, щоб переселенці мали змогу стати на ноги, повідомляє Politeka.
Варто лише уважно придивитися до оголошень на платформі OLX, і можна натрапити на безкоштовне житло для ВПО в Миколаєві, яке стане справжнім порятунком для тих, хто через війну залишився без дому.
Пропозицій побільшало, і серед них багато саме таких, де люди не чекають нічого навзаєм, окрім вдячності й людяного ставлення. Особливо охоче допомагають жінкам із дітьми, літнім людям та тим, кому тимчасово немає де зупинитися.
Одна з місцевих, наприклад, готова прихистити маму з дитиною. Вона обіцяє не лише дах над головою, а й забезпечити продуктами і необхідними речами. Комунальні послуги оплачувати не доведеться.
Є ще один варіант, де дають безкоштовне житло для ВПО в Миколаєві для самотньої жінки пенсійного віку. Їй пропонують дах над головою в обмін на легку допомогу по господарству. Це може стати гарною нагодою для старших переселенок знайти тимчасовий притулок і при цьому відчувати себе корисними.
А ось Костянтин, мешканець облцентру, готовий поділитися своєю квартирою в самому центрі. Приміщення, як він зазначає, тепле й затишне. Заселитися можна одразу.
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