Відключення світла в Миколаївській області 21 травня буде здійснено для поліпшення якості та надійності електропостачання.

Відключення світла в Миколаївській області 21 травня стосується низки населених пунктів та вулиць, повідомляє Politeka.

Зокрема постачання не буде у Новомиколаївці, Костянтинівці, Воднику, Мішково Погоріловому, а також у Снігурівській та Снігурівській дільницях.

У Новомиколаївці відключення відбудеться з 08:00 до 19:00 за адресами: вул. Весняна, Новобудівна, Шевченка, Шкільна, Миколаївська, Новосельська, Садова, Степова, Миру, Єдності, Героїв України, Торгова, Шапаря, Січових стрільців та Івана Франка.

У Костянтинівці світло вимкнуть з 08:00 до 17:00 на вулицях Миру, Криничній, Молодіжній, Торговій, Поштовій, Монастирській, Шкільній, Волі. Водник матиме відключення на вул. Гагаріна та Новосельська, а Мішково Погорілове — на вул. Янтарна.

У Снігурівці та Киселівці роботи триватимуть з 08:00 до 19:00. Там планують капітальний ремонт і реконструкцію на вул. Калиновій, Гетьмана Сагайдачного, В. Селезньова, пров. Л. Каденюка, пров. Р. Марчука, Лугова, Д. Дорошенка, М. Калашника, Шевченка та Спеціалістів.

Відключення світла в Миколаївській області 21 травня — необхідні роботи для поліпшення якості та надійності електропостачання. Мешканців просять заздалегідь подбати про запаси електроенергії і планувати свої справи з урахуванням цих тимчасових незручностей.

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