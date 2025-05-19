Під час пошуку роботи для пенсіонерів у Миколаєві варто придивитися до тих вакансій, які пропонують гідні умови.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві — це чудова можливість залишатися активними, мати стабільний дохід і відчувати себе потрібними, повідомляє Politeka.

У місті доступні різні вакансії з гнучкими умовами, зручним графіком та соціальною підтримкою.

На підприємство по вул. Авангардна, 2А запрошують охоронця. Пропозиція адресована передусім пенсіонерам, які шукають стабільну нічну зайнятість. Передбачаються нічні зміни по 15 годин, а у святкові та вихідні — по 24 години. Зарплата — від 8 500 грн.

У Центральному районі Миколаєва також відкрито вакансію водія на пасажирську ГАЗель (Соболь). Обов’язки — доставка працівників на робоче місце та назад, транспортування автозапчастин. Графік — 2 через 2. Офіційне працевлаштування, соціальний пакет, зарплата — від 12 000 до 13 000 грн. До робочого процесу охоче беруть кандидатів пенсійного віку.

Ще один варіант — посада кладовщика на підприємстві ФОП Пшеничная О.І. Місце роботи — вул. Старокріпостна, 1з (зупинка Хладокомбінат). Обов’язки включають прийом, видачу та інвентаризацію товарів. Графік — з понеділка по суботу, ранкові зміни. Заробітна плата становить від 13 000 до 15 000 грн. Пропозиція ідеально підходить активним пенсіонерам, які хочуть працювати в упорядкованих умовах.

Отже, робота для пенсіонерів у Миколаєві є доступною та різноманітною: нічна охорона, водійські перевезення або складська логістика — кожен може знайти заняття до душі з гідною оплатою та комфортними умовами.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, подорожчання хліба: до яких вагань у цінах готуватися

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на комунальні послуги: коли прогнозують великі ціни