При поиске работы для пенсионеров в Николаеве стоит присмотреться к тем вакансиям, которые предлагают достойные условия.

Работа для пенсионеров в Николаеве — отличная возможность оставаться активными, иметь стабильный доход и чувствовать себя нужными, сообщает Politeka.

В городе доступны разные вакансии с гибкими условиями, удобным графиком и социальной поддержкой.

На предприятие по ул. Авангардная, 2А приглашают телохранителя . Предложение адресовано, прежде всего, пенсионерам, которые ищут стабильную ночную занятость. Предусматриваются ночные смены по 15 часов, а в праздничные и выходные – по 24 часа. Зарплата – от 8 500 грн.

В Центральном районе Николаева также открыта вакансия водителя на пассажирскую ГАЗель (Соболь). Обязанности - доставка работников на работу и обратно, транспортировку автозапчастей. График – 2 через 2. Официальное трудоустройство, социальный пакет, зарплата – от 12 000 до 13 000 грн. К рабочему процессу охотно принимают кандидатов пенсионного возраста.

Еще один вариант – должность кладовщика на предприятии ФЛП Пшеничная О.И. Место работы – ул. Старокрепостная, 1з (остановка Хладокомбинат). Обязанности включают приём, выдачу и инвентаризацию товаров. График – с понедельника по субботу, утренние изменения. Заработная плата составляет от 13000 до 15000 грн. Предложение идеально подходит активным пенсионерам, желающим работать в упорядоченных условиях.

Итак, работа для пенсионеров в Николаеве доступна и разнообразна: ночная охрана, водительские перевозки или складская логистика — каждый может найти занятия по душе с достойной оплатой и комфортными условиями.

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