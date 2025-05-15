У Миколаєві та області функціонують пункти тимчасового розміщення, які надають безкоштовне житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), передає Politeka.
Загальна місткість – близько 400 осіб, проте наявність місць постійно змінюється, тому важливо заздалегідь уточнювати інформацію.
Найчастіше проживання безкоштовне, але оплата комунальних послуг може стягуватися окремо.
Адреси та контакти пунктів розміщення:
м. Миколаїв, вул. Театральна, 45/1
Частково обладнане житло, яке відповідає мінімальним стандартам тимчасового розміщення.
Телефон: (095) 942-97-80
вул. Курортна, 14-А
Колишнє приміщення санаторної школи-інтернату. (051) 244-17-51
м. Первомайськ, вул. Варварівська, 87
Переобладнаний центр соціальних послуг. Призначений для проживання груп ВПО, (066) 939-17-93
Електронна пошта: ter_zentr_prv@ukr.net
пров. Михайла Волкова, 44
Комплекс нежитлових будівель, адаптованих до потреб переселенців.
Доступно шість приміщень, де можна розмістити до 15 осіб, у тому числі людей з інвалідністю, телефон: (096) 152-64-69
Порада перед поїздкою: завжди зв'язуйтесь з координаторами за вказаними телефонами, щоб переконатися у наявності вільних місць.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала, подорожчання хліба: до яких вагань у цінах готуватися
Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на комунальні послуги: коли прогнозують великі ціни