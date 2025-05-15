Українцям розповіли, де переселенцям (ВПО) знайти безкоштовне житло у Миколаєві та області, адреси, контакти та умови.

У Миколаєві та області функціонують пункти тимчасового розміщення, які надають безкоштовне житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), передає Politeka.

Загальна місткість – близько 400 осіб, проте наявність місць постійно змінюється, тому важливо заздалегідь уточнювати інформацію.

Найчастіше проживання безкоштовне, але оплата комунальних послуг може стягуватися окремо.

Адреси та контакти пунктів розміщення:

м. Миколаїв, вул. Театральна, 45/1

Частково обладнане житло, яке відповідає мінімальним стандартам тимчасового розміщення.

Телефон: (095) 942-97-80

вул. Курортна, 14-А

Колишнє приміщення санаторної школи-інтернату. (051) 244-17-51

м. Первомайськ, вул. Варварівська, 87

Переобладнаний центр соціальних послуг. Призначений для проживання груп ВПО, (066) 939-17-93

Електронна пошта: ter_zentr_prv@ukr.net

пров. Михайла Волкова, 44

Комплекс нежитлових будівель, адаптованих до потреб переселенців.

Доступно шість приміщень, де можна розмістити до 15 осіб, у тому числі людей з інвалідністю, телефон: (096) 152-64-69

Порада перед поїздкою: завжди зв'язуйтесь з координаторами за вказаними телефонами, щоб переконатися у наявності вільних місць.

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