Украинцам рассказали, где переселенцам (ВПЛ) найти бесплатное жилье в Николаеве и области, адреса, контакты и условия.

В Николаеве и области функционируют пункты временного размещения, предоставляющих бесплатное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), передает Politeka.

Общая вместимость — около 400 человек, однако наличие мест постоянно меняется, поэтому важно предварительно уточнять информацию.

В большинстве случаев проживание бесплатно, но оплата коммунальных услуг может взиматься отдельно.

Адреса и контакты пунктов размещения:

г. Николаев, ул. Театральная, 45/1

Частично оборудованное жильё, соответствующее минимальным стандартам временного размещения.

Телефон: (095) 942-97-80

ул. Курортная, 14-А

Бывшее помещение санаторной школы-интерната. Сейчас — временное коллективное жилье, (051) 244-17-51

г. Первомайск, ул. Варваровская, 87

Переоборудованный центр социальных услуг. Предназначен для проживания групп ВПЛ, (066) 939-17-93

E-mail: ter_zentr_prv@ukr.net

пров. Михаила Волкова, 44

Комплекс нежилых зданий, адаптированных под нужды переселенцев.

Доступно шесть помещений, где можно разместить до 15 человек, в том числе людей с инвалидностью, телефон: (096) 152-64-69

Совет перед поездкой: всегда связывайтесь с координаторами по указанным телефонам, чтобы убедиться в наличии свободных мест.

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