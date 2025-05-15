В Николаеве и области функционируют пункты временного размещения, предоставляющих бесплатное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), передает Politeka.
Общая вместимость — около 400 человек, однако наличие мест постоянно меняется, поэтому важно предварительно уточнять информацию.
В большинстве случаев проживание бесплатно, но оплата коммунальных услуг может взиматься отдельно.
Адреса и контакты пунктов размещения:
г. Николаев, ул. Театральная, 45/1
Частично оборудованное жильё, соответствующее минимальным стандартам временного размещения.
Телефон: (095) 942-97-80
ул. Курортная, 14-А
Бывшее помещение санаторной школы-интерната. Сейчас — временное коллективное жилье, (051) 244-17-51
г. Первомайск, ул. Варваровская, 87
Переоборудованный центр социальных услуг. Предназначен для проживания групп ВПЛ, (066) 939-17-93
E-mail: ter_zentr_prv@ukr.net
пров. Михаила Волкова, 44
Комплекс нежилых зданий, адаптированных под нужды переселенцев.
Доступно шесть помещений, где можно разместить до 15 человек, в том числе людей с инвалидностью, телефон: (096) 152-64-69
Совет перед поездкой: всегда связывайтесь с координаторами по указанным телефонам, чтобы убедиться в наличии свободных мест.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба: к каким колебаниям в ценах готовиться
Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги: когда прогнозируют большие цены