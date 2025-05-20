Отключение света в Николаевской области 21 мая будет осуществлено для улучшения качества и надежности электроснабжения.

Отключение света в Николаевской области 21 мая касается ряда населённых пунктов и улиц, сообщает Politeka.

В частности, поставки не будут в Новониколаевке, Константиновке, Воднике, Мишково Погорелово, а также в Снигиревском и Снигиревском участках.

В Новониколаевке отключение состоится с 08:00 до 19:00 по адресу ул. Весенняя, Новостроительная, Шевченко, Школьная, Николаевская, Новосельская, Садовая, Степная, Мира, Единства, Героев Украины, Торговая, Шапаря, Сечевых стрелков и Ивана Франко.

В Константиновке свет выключат с 08:00 до 17:00 на улицах Мира, Криничной, Молодежной, Торговой, Почтовой, Монастырской, Школьной, Воли. У водника будет отключение на ул. Гагарина и Новосельская, а Мишково Погорелово - на ул. Янтарно.

В Снигиревке и Киселевке работы продлятся с 08:00 до 19:00. Там планируют капитальный ремонт и реконструкцию по ул. Калиновой, Гетьмана Сагайдачного, В. Селезнева, пер. Л. Каденюка, пров. Р. Марчука, Лугова, Д. Дорошенко, М. Калашника, Шевченко и специалистов.

Отключение света в Николаевской области 21 мая – необходимы работы для улучшения качества и надежности электроснабжения. Жителей просят заранее позаботиться о запасах электроэнергии и планировать свои дела с учетом этих временных неудобств.

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