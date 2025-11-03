У межах ініціативи передбачено розподіл гуманітарних наборів, до складу яких входять безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються завдяки роботі благодійного фонду «Елеос Україна», повідомляє Politeka.

Ініціатива здійснюється за участі міжнародних партнерів і спрямована на підтримку людей, які опинилися у складних життєвих умовах.

Згідно з даними офіційного ресурсу фонду, допомога реалізується в межах проєкту «Відбудова: Розподіл благодійної допомоги у вигляді продовольчих та гігієнічних наборів серед внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області». Координатором виступає «Елеос Україна» у партнерстві з International Orthodox Christian Charities (IOCC) та за фінансової підтримки United Methodist Committee On Relief (UMCOR). Програма покликана надати підтримку найбільш уразливим групам населення — переселенцям, пенсіонерам і сім’ям, що постраждали від війни.

У межах ініціативи передбачено розподіл гуманітарних наборів, до складу яких входять безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, засоби особистої гігієни та речі першої необхідності. Такі комплекти дозволяють забезпечити базові потреби людей і надати відчуття стабільності в непростих умовах.

Видача гуманітарної допомоги проводиться у двох містах — Дніпрі та Самарі. Учасники, які пройшли попередню реєстрацію та відповідають установленим вимогам, отримують повідомлення із зазначенням дати, часу й місця видачі. Для подання заявки необхідно заповнити електронну анкету, посилання на яку розміщено на сайті проєкту.

Реалізація програми триває з травня до жовтня 2025 року. Упродовж цього періоду команда «Елеос Україна» спільно з міжнародними партнерами забезпечує безперебійну доставку допомоги тим, хто найбільше її потребує, дотримуючись принципів прозорості та своєчасності.

