В рамках инициативы предусмотрено распределение гуманитарных наборов, в состав которых входят бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются благодаря работе благотворительного фонда «Элеос Украина», сообщает Politeka.

Инициатива осуществляется при участии международных партнеров и направлена ​​на поддержку оказавшихся в сложных жизненных условиях людей.

Согласно данным официального ресурса фонда, помощь реализуется в рамках проекта "Восстановление: Распределение благотворительной помощи в виде продовольственных и гигиенических наборов среди внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской области". Координатором выступает Элеос Украина в партнерстве с International Orthodox Christian Charities (IOCC) и при финансовой поддержке United Methodist Committee On Relief (UMCOR). Программа призвана оказать поддержку наиболее уязвимым группам населения — переселенцам, пенсионерам и пострадавшим от войны семьям.

В рамках инициативы предусмотрено распределение гуманитарных наборов, включающих бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, средства личной гигиены и вещи первой необходимости. Такие комплекты позволяют обеспечить базовые потребности людей и придать ощущение стабильности в сложных условиях.

Выдача гуманитарной помощи проводится в двух городах – Днепре и Самаре. Участники, прошедшие предварительную регистрацию и отвечающие установленным требованиям, получают уведомление с указанием даты, времени и места выдачи. Для подачи заявки необходимо заполнить электронную анкету, ссылка на которую размещена на сайте проекта.

Реализация программы продолжается с мая по октябрь 2025 года. В течение этого периода команда «Элеос Украина» совместно с международными партнерами обеспечивает бесперебойную доставку помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, соблюдая принципы прозрачности и своевременности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области: платежи вырастут у части украинцев.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кто имеет право на помощь.

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области: когда в дома будет тепло.