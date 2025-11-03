Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются благодаря работе благотворительного фонда «Элеос Украина», сообщает Politeka.
Инициатива осуществляется при участии международных партнеров и направлена на поддержку оказавшихся в сложных жизненных условиях людей.
Согласно данным официального ресурса фонда, помощь реализуется в рамках проекта "Восстановление: Распределение благотворительной помощи в виде продовольственных и гигиенических наборов среди внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской области". Координатором выступает Элеос Украина в партнерстве с International Orthodox Christian Charities (IOCC) и при финансовой поддержке United Methodist Committee On Relief (UMCOR). Программа призвана оказать поддержку наиболее уязвимым группам населения — переселенцам, пенсионерам и пострадавшим от войны семьям.
В рамках инициативы предусмотрено распределение гуманитарных наборов, включающих бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, средства личной гигиены и вещи первой необходимости. Такие комплекты позволяют обеспечить базовые потребности людей и придать ощущение стабильности в сложных условиях.
Выдача гуманитарной помощи проводится в двух городах – Днепре и Самаре. Участники, прошедшие предварительную регистрацию и отвечающие установленным требованиям, получают уведомление с указанием даты, времени и места выдачи. Для подачи заявки необходимо заполнить электронную анкету, ссылка на которую размещена на сайте проекта.
Реализация программы продолжается с мая по октябрь 2025 года. В течение этого периода команда «Элеос Украина» совместно с международными партнерами обеспечивает бесперебойную доставку помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, соблюдая принципы прозрачности и своевременности.
