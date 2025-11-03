Виплата грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області та інших бенефіціарів здійснюється у визначених пунктах видачі.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області надається у межах проєкту RISE, який реалізує благодійний фонд «Карітас-Спес Одеса», повідомляє Politeka.

Як зазначено на офіційному телеграм-каналі організації, ініціатива спрямована на підтримку українців, які через війну опинилися у складних життєвих умовах — втратили домівки, були змушені переїхати або залишилися на прифронтових територіях. Допомога покликана забезпечити базові потреби: купівлю продуктів, ліків, засобів гігієни чи оплату тимчасового житла.

Програма зосереджується на двох основних групах населення.

Перша — це внутрішньо переміщені особи, котрі за останній місяць прибули з регіонів, де тривають або нещодавно завершилися бойові дії. Для таких людей перші тижні після переселення стають найважчими, тому фінансова підтримка допомагає швидше адаптуватися.

Друга категорія — мешканці прифронтових населених пунктів у межах 30 км від лінії зіткнення. Вони часто живуть у критичних умовах, маючи мінімальний доступ до ресурсів, і отримані кошти дозволять покращити повсякденне життя.

Виплата грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області та інших бенефіціарів здійснюється у визначених пунктах видачі після попереднього запису. В Одесі прийом відбувається за адресою: вулиця Мала Арнаутська, 88.

Кожне домогосподарство може отримати одну виплату, розраховану на три місяці. Сума становить 3600 гривень на місяць на кожного члена родини, але не більш ніж для чотирьох осіб. Таким чином, максимальний розмір фінансової підтримки сягає 14 400 гривень.

Для участі у програмі необхідно відповідати вимогам: члени сім’ї не повинні отримувати допомогу від інших благодійних фондів протягом останніх трьох місяців, а також не брали участі у попередніх проєктах, які реалізовував «Карітас-Спес Одеса».

