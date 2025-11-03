Выплата денежной помощи для пенсионеров в Одесской области и других бенефициаров производится в определенных пунктах выдачи.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется в рамках проекта RISE, реализуемого благотворительным фондом «Каритас-Спес Одесса», сообщает Politeka.

Как отмечается на официальном телеграмм-канале организации, инициатива направлена ​​на поддержку украинцев, которые в результате войны оказались в сложных жизненных условиях — потеряли дома, были вынуждены переехать или остались на прифронтовых территориях. Помощь призвана обеспечить базовые потребности: покупку товаров, лекарств, средств гигиены или оплату временного жилья.

Программа сосредотачивается на двух основных группах населения.

Первая — это внутренне перемещенные лица, прибывшие за последний месяц из регионов, где продолжаются или недавно завершились боевые действия. Для таких людей первые недели после переселения становятся тяжелыми, поэтому финансовая поддержка помогает быстрее адаптироваться.

Вторая категория – жители прифронтовых населенных пунктов в пределах 30 км от линии столкновения. Они часто живут в критических условиях, имея минимальный доступ к ресурсам, и полученные средства позволят улучшить повседневную жизнь.

Выплата денежной помощи для пенсионеров в Одесской области и других бенефициаров производится в определенных пунктах выдачи после предварительной записи. В Одессе прием проходит по адресу: улица Малая Арнаутская, 88.

Каждое домохозяйство может получить одну выплату, рассчитанную на три месяца. Сумма составляет 3600 гривен в месяц на каждого члена семьи, но не более четырех человек. Таким образом, максимальный размер финансовой поддержки составляет 14 400 гривен.

Для участия в программе необходимо отвечать требованиям: члены семьи не должны получать помощь от других благотворительных фондов в течение последних трех месяцев, а также не участвовали в предыдущих проектах, реализуемых «Каритас-Спес Одесса».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области: когда обещают подать тепло.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Одесской области: где зарплата может составлять от 50 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Одесской области: где можно ежемесячно зарабатывать от 31 тысяч гривен