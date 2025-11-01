Дефіцит продуктів у Запоріжжі поступово перетворюється на серйозну проблему, яка відчутно впливає на вартість основних продовольчих товарів.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі пов’язаний зі зменшенням пропозиції та скороченням поголів’я окремих тварин, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі став однією з ключових причин підвищення вартості свинини, оскільки саме цей товар залишається одним із найпопулярніших серед споживачів.

Фахівці зазначають, що скорочення поголів’я тварин зумовило нестачу м’яса на внутрішньому ринку, а отже й подальше зростання цінників. За словами аграрних аналітиків, від початку 2025 року вартість свинини збільшилися на третину, а у річному вимірі піднялася майже на дві третини.

Головною причиною подорожчання експерти називають нестачу пропозиції. Взимку кількість свиней у приватних господарствах знизилася до 4,5 мільйона голів. Це одразу відобразилося на закупівельних цінах, які продовжують зростати.

У вересні середня вартість живої ваги беконних порід коливалася в межах 100 гривень за кілограм. Така тенденція стимулювала імпорт, адже внутрішнє виробництво не покриває потреби ринку.

У серпні цього року в Україну ввезли понад 4,5 тисячі тонн м’яса, що майже наполовину більше, ніж місяцем раніше. Загалом за перші 8 місяців 2025 року обсяг імпорту перевищив 14 тисяч тонн, що у кілька разів більше, ніж торік. Цей показник став найвищим за останні три роки.

Попри це, дефіцит продуктів у Запоріжжі не вдається повністю компенсувати навіть завдяки імпорту. За даними статистики, на початок осені в Україні утримувалося близько 4,8 мільйона свиней, що на кілька відсотків менше, ніж торік.

Хоча від початку року кількість тварин дещо збільшилася, ринок усе одно залишається обмеженим. Основне навантаження лягло на великі підприємства, які нині забезпечують понад половину всього виробництва.

