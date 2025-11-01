Дефицит продуктов в Запорожье связан с уменьшением предложения и сокращением поголовья отдельных животных, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов в Запорожье стал одной из ключевых причин повышения стоимости свинины, поскольку именно этот товар остается одним из самых популярных потребителей.

Специалисты отмечают, что сокращение поголовья животных обусловило нехватку мяса на внутреннем рынке, а значит, и дальнейший рост ценников. По словам аграрных аналитиков, с начала 2025 года стоимость свинины увеличилась на треть, а в годовом измерении поднялась почти на две трети.

Главной причиной удорожания эксперты называют нехватку предложения. Зимой количество свиней в частных хозяйствах снизилось до 4,5 миллионов голов. Это сразу отразилось на покупных ценах, которые продолжают расти.

В сентябре средняя стоимость живого веса беконных пород колебалась около 100 гривен за килограмм. Такая тенденция стимулировала импорт, ведь внутреннее производство не покрывает потребности рынка.

В августе этого года в Украину ввезли более 4,5 тысяч тонн мяса, что почти наполовину больше, чем месяцем ранее. Всего за первые 8 месяцев 2025 года объем импорта превысил 14 тысяч тонн, что в несколько раз больше, чем в прошлом. Этот показатель стал самым высоким за последние три года.

Несмотря на это дефицит продуктов в Запорожье не удается полностью компенсировать даже благодаря импорту. По данным статистики, на начало осени в Украине содержалось около 4,8 миллиона свиней, что на несколько процентов меньше, чем в прошлом.

Хотя с начала года количество животных несколько увеличилось, рынок все равно остается ограниченным. Основная нагрузка легла на крупные предприятия, которые в настоящее время обеспечивают более половины всего производства.

