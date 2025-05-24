Звичайні містяни змушені кожного разу з подивом дивитися на чек після покупок, адже відбулося суттєве подорожчання продуктів в Миколаївській області.

Подорожчання продуктів в Миколаївській області вже дається взнаки, тому мешканці регіону відчули зміни у власному гаманці, повідомляє Politeka.

Люди змушені переглядати свої щоденні витрати, шукати акції та знижки, адже цінники зростають швидше, ніж встигають адаптуватися доходи. Згідно з даними порталу Мінфін, подорожчання продуктів в Миколаївській області насамперед торкнулося м’ясних виробів, фруктів і молочки.

Злетіли й базові позиції, без яких важко уявити український стіл. Наприклад, буженина «Ятрань» піднялася в середньому на понад 32 грн за кілограм і тепер коштує трохи більше 603. У мережі АТБ вартість майже сягає 640 грн, а от в Megamarket ще можна знайти за 529.

Фрукти теж не відстають. Яблука українського виробництва буквально стрибнули вгору: у квітні середня ціна була близько 47 гривень, а вже в травні вона перевищила 57. У мережі АТБ яблука сорту «Голден» виставлені за 62,95, що наразі є найбільшою ціною серед популярних торговельних мереж.

Свинина також додала в ціні. Грудинка зросла майже на 8,5 гривень і зараз коштує в середньому 211. А ще зросла ціна нарізного пшеничного хліба. Булка на 650 грамів тепер коштує понад 43 грн.

Подорожчання продуктів в Миколаївській області стало вже постійною тенденцією. І експерти кажуть, що так буде й надалі, тому варто готуватися до подальших змін.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, подорожчання хліба: до яких вагань у цінах готуватися

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на комунальні послуги: коли прогнозують великі ціни