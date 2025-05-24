Обычные горожане вынуждены каждый раз с удивлением смотреть на чек после покупок, ведь произошло существенное подорожание продуктов в Николаевской области.

Подорожание продуктов в Николаевской области уже сказывается, поэтому жители региона почувствовали изменения в собственном кошельке, сообщает Politeka.

Люди вынуждены пересматривать свои ежедневные расходы, искать акции и скидки, ведь ценники растут быстрее, чем успевают адаптироваться к доходам. Согласно данным портала Минфин, подорожание продуктов в Николаевской области, прежде всего, коснулось мясных изделий, фруктов и молочки.

Взлетели и базовые позиции, без которых сложно представить украинский стол. Например, буженина «Ятрань» поднялась в среднем свыше 32 грн за килограмм и теперь стоит чуть больше 603. В сети АТБ стоимость почти достигает 640 грн, а вот в Megamarket еще можно найти за 529.

Фрукты тоже не отстают. Яблоки украинского производства буквально прыгнули вверх: в апреле средняя цена была около 47 гривен, а уже в мае она превысила 57. В сети АТБ яблоки сорта «Голден» выставлены за 62,95, что является самой большой ценой среди популярных торговых сетей.

Свинина также прибавила в цене. Грудинка выросла почти на 8,5 гривен и сейчас стоит в среднем 211. А еще выросла цена нарезного пшеничного хлеба. Булка на 650 грамм теперь стоит свыше 43 грн.

Подорожание продуктов в Николаевской области уже стало постоянной тенденцией. И эксперты говорят, что так будет и дальше, поэтому стоит готовиться к дальнейшим изменениям.

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