Прогноз погоди у Харкові на 10 днів показує, що більшість днів буде сухими.

Прогноз погоди у Харкові на 10 днів свідчить про різкі зміни температури та різні шляхи повітряних потоків з 14 по 24 серпня, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

15 серпня очікується +26°C, напрям повітря — північний, опадів не буде. 16-го стовпчик термометра опуститься до +14°C, вітер північний із заходу, швидкість 6 м/с, без дощу. 17 серпня прогнозують +24°C, пориви 9 м/с, опадів немає. 18 числа має прогрітися до +13°C, вітер західний. 19-го очікується +27°C, швидкість повітря 9 м/с, без опадів.

20 числа температура +14°C, вектор повітря західний, пориви 8 м/с, без дощу. 21 серпня прогнозують +30°C, потоки північно-західні, швидкість 4 м/с, опадів не очікується. 22-го прогріється до +15°C, вітер північно-західний, швидкість 6 м/с, можливий невеликий дощ 0,2 мм. 23 числа температура +26°C, вектор західний, пориви 5 м/с.

24-го буде +16°C, потоки північно-західного напрямку. Протягом цього періоду пориви були помірними, опади майже відсутні, лише 20 та 22 числа невеликий дощ 0,1–0,2 мм. Вектор повітряних потоків змінюється, що свідчить про різноманітність погодних умов.

Ці дані допоможуть харків’янам планувати активності на відкритому повітрі. Прогноз погоди у Харкові на 10 днів показує, що більшість днів буде сухими, температура коливатиметься від +13°C до +30°C.

До слова, прогноз публікуаався і для Дніпра. Він демонструє сонячний, теплий та стабільний період.

Завдяки синоптикам українці, які проживають у цьому місті, мають можливість спланувати свій час на подвір'ї заздалегідь.

