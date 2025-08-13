Або проблему вдасться локалізувати, або дефіцит продуктів у Харківській області стане відчутним для споживачів.

Дефіцит продуктів у Харківській області може стати реальністю у разі масового нашестя сарани, про що вже попереджають представники торговельних мереж, повідомляє Politeka.

За даними порталу “Комерсант Український”, наразі дефіциту немає, однак у випадку масштабного ураження полів врожай круп може суттєво зменшитись.

Ентомолог та біолог Михайло Муленко зазначає, що велика кількість сарани здатна знищити посіви всього за кілька годин, адже ці комахи поїдають усе на своєму шляху — від пшениці й овочів до трави та дерев. Найбільше страждають господарства, що вирощують бобові та зернові культури, а також садові ділянки, городи, поля з картоплею та соняшником.

Зграї пересуваються на десятки кілометрів, активізуючись вранці та ввечері. Рітейлери запевняють, що поставки фруктів і овочів залишаються стабільними, дефіциту цих товарів не очікується. Водночас визнають ризики для зернових: сарана здатна суттєво вплинути на врожай, а відтак і на ціни та наявність круп у продажу.

Представники мережі ЕКО МАРКЕТ повідомили, що підтримують постійний зв’язок із постачальниками, агропідприємства проводять профілактичну обробку полів, і ситуація наразі контрольована. Водночас наголошують, що все залежить від швидкості та ефективності захисних заходів.

Поява азійської сарани у південних регіонах України непокоїть фермерів, але поки що ситуація не критична. Наступні тижні стануть визначальними: або проблему вдасться локалізувати, або дефіцит продуктів у Харківській області, зокрема круп, та можливе їх подорожчання, стане відчутним для споживачів.

Джерело: “Комерсант Український”

