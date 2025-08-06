Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові від Фундації надаються одноразово людям, які постраждали внаслідок війни

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати українцям через благодійний фонд "Вікно життя", повідомляє Politeka.net.

Про умови отримання розповіли на сторінці організації у Фейсбук.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові від Фундації надаються одноразово людям, які постраждали внаслідок війни. Програма підтримки спрямована на найвразливіші категорії населення, які зараз переживають надзвичайно складні обставини.

Хто може отримати гуманітарну допомогу та безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові:

— внутрішньо переміщені особи з зон активних бойових дій або деокупованих територій, які тимчасово проживають у Харкові

— одинокі малозабезпечені люди похилого віку, старші за 60 років

— родини харків’ян, які мають підтвердження про зруйноване внаслідок бойових дій житло

— особи з інвалідністю 1, 2 або 3 групи, а також люди з інвалідністю з дитинства, які проживають у Харкові

— ті, хто має довідку від лікаря про необхідність постійного догляду і не мають близьких родичів

— багатодітні сім’ї, які проживають у Харкові

— матері-одиначки або одинокі опікуни та їхні діти

— родини, у складі яких є військовослужбовець, який перебуває на фронті або загинув.

У деяких випадках можливо повторне надання допомоги. Це стосується:

— переселенців, які прибули до міста з прифронтових територій протягом останніх трьох місяців

— сімей, які мають офіційне підтвердження про зруйноване в иісті житло в той самий період

— родин, у яких один із членів перебуває в полоні, зник безвісти або зазнав поранення

Щоб подати запит на допомогу, необхідно зателефонувати на гарячу лінію Фундації: нуль шістдесят вісім триста тридцять три сорок два нуль два.

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