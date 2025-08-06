Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове от Фонда предоставляются единовременно людям, пострадавшим в результате войны

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить украинцам через благотворительный фонд "Окно жизни", сообщает Politeka.net.

Об условиях получения рассказали на странице организации в Фейсбуке .

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове от Фонда предоставляются единовременно людям, пострадавшим в результате войны. Программа поддержки направлена на самые уязвимые категории населения, сейчас переживающие чрезвычайно сложные обстоятельства.

Кто может получить гуманитарную помощь и бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове:

— внутренне перемещенные лица из зон активных боевых действий или деоккупированных территорий, временно проживающих в городе

— одинокие малообеспеченные пожилые люди старше 60 лет

— семьи харьковчан, подтверждающих разрушенное в результате боевых действий жилье

— лица с инвалидностью 1, 2 или 3 группы, а также люди с инвалидностью с детства, проживающие в Харькове

— имеющие справку от врача о необходимости постоянного ухода и не имеющих близких родственников

— многодетные семьи, проживающие в Харькове

— матери-одиночки или одинокие опекуны и их дети

— семейства, в составе которых находится военнослужащий, находящийся на фронте или погибший.

В некоторых случаях возможно повторное оказание помощи. Это касается:

— переселенцев, прибывших в город с прифронтовых территорий в течение последних трех месяцев

— семей, имеющих официальное подтверждение о разрушенном жилье в тот же период

— семей, в которых один из членов находится в плену, пропал без вести или получил ранение

Чтобы подать запрос на помощь, необходимо позвонить на горячую линию Фонда: ноль шестьдесят восемь триста тридцать три сорок два ноль два.

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