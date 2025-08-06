Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить украинцам через благотворительный фонд "Окно жизни", сообщает Politeka.net.
Об условиях получения рассказали на странице организации в Фейсбуке .
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове от Фонда предоставляются единовременно людям, пострадавшим в результате войны. Программа поддержки направлена на самые уязвимые категории населения, сейчас переживающие чрезвычайно сложные обстоятельства.
Кто может получить гуманитарную помощь и бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове:
— внутренне перемещенные лица из зон активных боевых действий или деоккупированных территорий, временно проживающих в городе
— одинокие малообеспеченные пожилые люди старше 60 лет
— семьи харьковчан, подтверждающих разрушенное в результате боевых действий жилье
— лица с инвалидностью 1, 2 или 3 группы, а также люди с инвалидностью с детства, проживающие в Харькове
— имеющие справку от врача о необходимости постоянного ухода и не имеющих близких родственников
— многодетные семьи, проживающие в Харькове
— матери-одиночки или одинокие опекуны и их дети
— семейства, в составе которых находится военнослужащий, находящийся на фронте или погибший.
В некоторых случаях возможно повторное оказание помощи. Это касается:
— переселенцев, прибывших в город с прифронтовых территорий в течение последних трех месяцев
— семей, имеющих официальное подтверждение о разрушенном жилье в тот же период
— семей, в которых один из членов находится в плену, пропал без вести или получил ранение
Чтобы подать запрос на помощь, необходимо позвонить на горячую линию Фонда: ноль шестьдесят восемь триста тридцать три сорок два ноль два.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Прогноз погоды на август в Харькове: какие сюрпризы подкинет последний месяц лета.
Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: кому нужно обратиться в ПФУ, чтобы не потерять помощь.
Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: украинцам рассказали, куда можно обратиться за помощью.