Максимальна сума грошової допомоги для людей з інвалідністю в Харкові та області може становити до чотирьох тисяч гривень

Грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові та області надається організацією «Fight For Right», проте це не вся підтримка, яка надається, повідомляє Politeka.net.

Про початок реєстрації оголосила організація на своїй сторінці у Фейсбук.

Відкрито реєстрацію на отримання різних видів допомоги для громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну. Йдеться про гуманітарну, юридичну та фінансову підтримку.

Максимальна сума грошової допомоги для людей з інвалідністю в Харкові та області може становити до чотирьох тисяч гривень.

Благодійна організація «Fight For Right» оголосила нову хвилю прийому заявок на грошову допомогу для людей з інвалідністю в Харкові та області від українців, які належать до вразливих категорій населення. Зокрема, мова йде про осіб з інвалідністю, людей літнього віку, які змушені були нещодавно переселитися через бойові дії, а також мешканців прифронтових територій.

Заявку можуть подати ті, хто потребує:

спеціальних допоміжних засобів, таких як інвалідні візки, ходунки, милиці, тростини або слухові апарати;

фінансової підтримки в межах чотирьох тисяч гривень для покриття базових щоденних потреб;

допомоги з евакуацією або сприяння у доступі до соціальних і медичних послуг;

консультацій психолога чи юриста з нагальних життєвих питань.

У межах юридичної підтримки можна звернутися з різними запитами, зокрема щодо оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи, подання документів на пенсійні виплати, встановлення статусу особи з інвалідністю, отримання соціальної підтримки, а також з питань житла, майна чи земельних ділянок.

Щоб подати заявку, необхідно лише заповнити спеціальну анкету, яку організація пропонує онлайн. Посилання на неї доступне на офіційних ресурсах «Fight For Right». Варто зазначити, що навіть після заповнення анкети немає гарантії автоматичного отримання допомоги — кожна заявка розглядається індивідуально, з урахуванням наданої інформації та наявних ресурсів.

У разі виникнення запитань або потреби у підтримці із заповненням анкети, усі охочі можуть звернутися на гарячу телефонну лінію організації. Крім того, доступна підтримка через електронну пошту.

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