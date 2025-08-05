Максимальная сумма денежной помощи для людей с инвалидностью в Харькове и области может составлять до четырех тысяч гривен

Денежная помощь для людей с инвалидностью в Харькове и области предоставляется организацией «Fight For Right», однако это не все оказываемое содействие, сообщает Politeka.net.

О начале регистрации объявила организация на своей странице в Facebook.

Открыта регистрация на получение различных видов опоры для граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны войны. Речь идет о гуманитарной, юридической и финансовой содействии.

Максимальная сумма денежной помощи для людей с инвалидностью в Харькове и области может составлять до четырех тысяч гривен.

Благотворительная организация Fight For Right объявила новую волну приема заявок на денежную помощь для людей с инвалидностью в Харькове и области от украинцев, принадлежащих к уязвимым категориям населения. В частности, речь идет о лицах с инвалидностью, людях пожилого возраста, которые вынуждены были недавно переселиться из-за боевых действий, а также жителей прифронтовых территорий.

Заявку могут подать нуждающиеся:

специальных вспомогательных средств, таких как инвалидные коляски, ходунки, костыли, тростники или слуховые аппараты;

финансовой в пределах четырех тысяч гривен для покрытия ежедневных базовых потребностей;

опора с эвакуацией или содействие в доступе к социальным и медицинским услугам;

консультаций психолога или юриста по неотложным жизненным вопросам.

В рамках юридической поддержки можно обратиться с разными запросами, в частности, по оформлению статуса внутренне перемещенного лица, представлению документов на пенсионные выплаты, установлению статуса лица с инвалидностью, получению социальной, а также по вопросам жилья, имущества или земельных участков.

Чтобы подать заявку, необходимо только заполнить специальную анкету, которую организация предлагает онлайн. Ссылка на нее доступна на официальных ресурсах Fight For Right. Следует отметить, что даже после заполнения анкеты нет гарантии автоматического получения помощи — каждая заявка рассматривается индивидуально с учетом предоставленной информации и имеющихся ресурсов.

В случае возникновения вопросов или необходимости поддержки с заполнением анкеты все желающие могут обратиться на горячую телефонную линию организации. Кроме того, доступна поддержка по электронной почте.

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