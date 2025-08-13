Дефицит продуктов в Харьковской области может стать реальностью в случае массового нашествия саранчи, о чем уже предупреждают представители торговых сетей, сообщает Politeka.

По данным портала Коммерсант Украинский, пока дефицита нет, однако в случае масштабного поражения полей урожай круп может существенно уменьшиться.

Энтомолог и биолог Михаил Муленко отмечает, что большое количество саранчи способно уничтожить посевы всего за несколько часов, ведь эти насекомые поедают все на своем пути — от пшеницы и овощей до травы и деревьев. Больше всего страдают хозяйства, выращивающие бобовые и зерновые культуры, садовые участки, огороды, поля с картофелем и подсолнечником.

Стаи передвигаются на десятки километров, активизируясь утром и вечером. Ритейлеры уверяют, что поставки фруктов и овощей остаются стабильными, дефицита этих товаров не ожидается. В то же время признают риски для зерновых: саранча способна существенно повлиять на урожай, а значит и на цены и наличие круп в продаже.

Представители сети ЭКО МАРКЕТ сообщили, что поддерживают постоянную связь с поставщиками, агропредприятия проводят профилактическую обработку полей, и ситуация контролируется. В то же время подчеркивают, что все зависит от скорости и эффективности защитных мер.

Появление азиатской саранчи в южных регионах Украины беспокоит фермеров, но пока ситуация не критична. Следующие недели станут определяющими: либо проблему удастся локализовать, либо дефицит продуктов в Харьковской области, в частности круп, и возможное их подорожание станет ощутимым для потребителей.

Источник: “Комерсант Український”

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому придется вернуть льготы за коммуналку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Харькове и области: при каких условиях можно получить 4000 гривен.