До ситуацій, які можуть призвести до переплати субсидії для пенсіонерів у Харківській області, належать кілька випадків

У деяких випадках може виникнути ситуація, коли людину зобов’яжуть повернути раніше отриману субсидію для пенсіонерів у Харківській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

Пенсійний фонд України повідомляє, що виплата субсидій підлягає контролю, і в разі виявлення порушень виплати можуть бути не лише припинені, але й повернуті до бюджету. Основна причина таких рішень — надмірно виплачена допомога.

Це трапляється у випадках, коли субсидія для пенсіонерів у Харківській області була призначена на підставі недостовірної інформації або коли отримувач не повідомив про важливі зміни у своєму соціальному чи майновому стані.

До ситуацій, які можуть призвести до переплати субсидії для пенсіонерів у Харківській області, належать:

подання неправдивих відомостей у заяві чи декларації. Наприклад, коли людина свідомо занижує рівень доходів або не вказує всіх зареєстрованих членів домогосподарства, унаслідок чого субсидія призначається у більшому розмірі, ніж це передбачено;

несвоєчасне інформування про зміни, які впливають на право або розмір субсидії. Законодавство зобов’язує отримувачів повідомити про будь-які важливі зміни протягом 30 днів з моменту їх виникнення.

До таких змін, зокрема, належать:

складу зареєстрованих у житлі осіб (наприклад, хтось виписався або прописався);

соціального статусу членів родини (наприклад, вихід на пенсію, встановлення інвалідності, отримання нового статусу);

у переліку чи умовах надання комунальних послуг або зміна постачальника;

суттєве покращення матеріального становища будь-кого з мешканців домогосподарства. Це може бути придбання дорогого майна — квартири, авто, валюти, цінних паперів або отримання спадщини, дарунку, великого депозиту тощо.

Невиконання обов’язку інформувати Пенсійний фонд про такі зміни може призвести до необхідності повернення допомогу. Більше того, втратити субсидію може не лише особа, яка її оформлювала, а й усі зареєстровані члени родини, якщо буде виявлено, що зміни були приховані спільно або за мовчазною згодою.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Прогноз погоди на серпень в Харкові: які сюрпризи підкине останній місяць літа.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: кому треба звернутися до ПФУ, щоб не втратити допомогу.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: українцям розповіли, куди можна звернутись за допомогою.