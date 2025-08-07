К ситуациям, которые могут привести к переплате субсидии для пенсионеров в Харьковской области, относятся несколько случаев

В некоторых случаях может возникнуть ситуация, когда человек обязуется вернуть ранее полученную субсидию для пенсионеров в Харьковской области, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Пенсионный фонд Украины сообщает, что выплата субсидий подлежит контролю, и в случае выявления нарушений выплаты могут быть не только прекращены, но и возвращены в бюджет. Основная причина таких решений – чрезмерно выплаченная помощь.

Это случается в случаях, когда субсидия для пенсионеров в Харьковской области была назначена на основании недостоверной информации или когда получатель не уведомил о важных изменениях в своем социальном или имущественном состоянии.

К ситуациям, которые могут привести к переплате субсидии для пенсионеров в Харьковской области, относятся:

представление ложных сведений в заявлении или декларации. Например, когда человек сознательно занижает уровень доходов или не указывает всех зарегистрированных членов домохозяйства, в результате чего субсидия назначается в большем размере, чем это предусмотрено;

несвоевременное информирование об переменах, влияющих на право или размер льгот. Законодательство обязывает получателей сообщить о любых важных переменах в течение 30 дней с момента их возникновения.

К таким изменениям, в частности, относятся:

состав зарегистрированных в жилище лиц (например, кто-то выписался или прописался);

социального статуса членов семьи (например, уход на пенсию, установление инвалидности, получение нового статуса);

в перечне или условиях предоставления коммунальных услуг или смена поставщика;

существенное улучшение материального положения любого из жильцов домохозяйства. Это может быть приобретение дорогостоящего имущества — квартиры, авто, валюты, ценных бумаг или получения наследства, подарка, крупного депозита и т.п.

Невыполнение обязанности информировать Пенсионный фонд о таких переменах может привести к необходимости возвращения на помощь. Более того, потерять пподержку может не только лицо, которое ее оформляло, но и все зарегистрированные члены семьи, если будет обнаружено, что изменения были скрыты совместно или по молчаливому согласию.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Прогноз погоды на август в Харькове: какие сюрпризы подкинет последний месяц лета.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: кому нужно обратиться в ПФУ, чтобы не потерять помощь.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: украинцам рассказали, куда можно обратиться за помощью.