Передбачена щомісячна доплата для пенсіонерів в Харкові лише тим, хто відповідає певним категоріям.

У серпні 2025 року окремі категорії українців отримають доплати для пенсіонерів в Харкові, розмір виплат після надбавок становить від 10 000 гривень і більше, повідомляє Politeka

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Йдеться про громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Спеціальні умови пенсійного забезпечення діють для кількох груп чорнобильців.

Перш за все, це пенсіонери за віком, які мешкали або працювали на територіях, забруднених радіацією. Для них пенсійний вік знижено на період від одного до тринадцяти років — залежно від рівня радіаційного впливу.

Також пільги мають особи з інвалідністю, якщо захворювання пов’язане з участю в ліквідації наслідків катастрофи. Їхні пенсії обчислюють, виходячи із заробітку за 1986–1990 роки в зоні відчуження або на основі п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.

Окрема категорія — непрацездатні члени родин, які втратили годувальника через Чорнобильську трагедію. Їм призначають пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Варто зазначити, що якщо людина має право на кілька видів чорнобильських пенсій, вона може отримувати лише один із них.

Мінімальні гарантовані розміри пенсій у серпні 2025 року для осіб з інвалідністю, що постраждали в аварії на ЧАЕС, становлять:

I група — не менше 17 486,60 грн

II група — 13 989,28 грн

III група — 10 491,96 грн

Отже, навіть найменша виплата перевищує 10 тисяч гривень.

Крім того, передбачена щомісячна доплата для пенсіонерів в Харкові у розмірі 2361 гривня для українців, які постійно мешкають у зоні відчуження і не мають офіційного місця роботи. Такі заходи покликані підтримати тих, хто й досі живе у найбільш постраждалих від катастрофи регіонах.

