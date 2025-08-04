Відомий міжнародний фонд оголосив про прийом заявок на отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові, повідомляє Politeka.net.

Міжнародний фонд IAC ISHR оголосив про це в своєму Телеграм-каналі.

До гуманітарного хабу прибула нова партія продуктових наборів, які призначені для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку. Це означає, що вже зовсім скоро стартує реєстрація на участь у черговій хвилі гуманітарної підтримки та отриманні безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Організатори повідомляють, що наразі акція ще не розпочалася, однак всім потенційним отримувачам безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові вже зараз рекомендують пройти попередню онлайн-реєстрацію на офіційному сайті гуманітарної платформи ISHR. Створення особистого кабінету займе всього кілька хвилин, зате надалі це значно спростить подання заявки без черг та складних процедур.

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Тим, кому складно самостійно зареєструватися на сайті, організатори радять скористатися відеоінструкцією, яка докладно пояснює кожен етап створення облікового запису та подачі заявки. Відео доступне для перегляду на платформі YouTube і є адаптованим навіть для людей без навичок користування цифровими сервісами.

Нагадаємо, що гуманітарні набори формуються виключно для людей похилого віку, які вимушено залишили свої домівки через повномасштабну війну та нині перебувають у статусі ВПО.

Для того щоб вчасно подати заявку, слід заздалегідь зареєструватися на сайті платформи ISHR за посиланням.

Переглянути відеоінструкцію можна за посиланням.

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