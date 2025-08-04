Стартує реєстрація на участь у черговій хвилі гуманітарної підтримки та отриманні безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Відомий міжнародний фонд оголосив про прийом заявок на отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові, повідомляє Politeka.net.

Міжнародний фонд IAC ISHR оголосив про це в своєму Телеграм-каналі.

До гуманітарного хабу прибула нова партія продуктових наборів, які призначені для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку. Це означає, що вже зовсім скоро стартує реєстрація на участь у черговій хвилі гуманітарної підтримки та отриманні безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Організатори повідомляють, що наразі акція ще не розпочалася, однак всім потенційним отримувачам безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові вже зараз рекомендують пройти попередню онлайн-реєстрацію на офіційному сайті гуманітарної платформи ISHR. Створення особистого кабінету займе всього кілька хвилин, зате надалі це значно спростить подання заявки без черг та складних процедур.

Тим, кому складно самостійно зареєструватися на сайті, організатори радять скористатися відеоінструкцією, яка докладно пояснює кожен етап створення облікового запису та подачі заявки. Відео доступне для перегляду на платформі YouTube і є адаптованим навіть для людей без навичок користування цифровими сервісами.

Нагадаємо, що гуманітарні набори формуються виключно для людей похилого віку, які вимушено залишили свої домівки через повномасштабну війну та нині перебувають у статусі ВПО.

Для того щоб вчасно подати заявку, слід заздалегідь зареєструватися на сайті платформи ISHR за посиланням.

Переглянути відеоінструкцію можна за посиланням.



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