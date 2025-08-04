Известный международный фонд объявил о приеме заявок на получение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, сообщает Politeka.net.
Международный фонд IAC ISHR объявил об этом в своем телеграмм-канале.
В гуманитарный хаб прибыла новая партия продуктовых наборов, предназначенных для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста. Это означает, что уже скоро стартует регистрация на участие в очередной волне гуманитарной поддержки и получении бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.
Организаторы сообщают, что акция еще не началась, однако всем потенциальным получателям бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове уже сейчас рекомендуют пройти предварительную онлайн-регистрацию на официальном сайте гуманитарной платформы ISHR. Создание личного кабинета займет всего несколько минут, зато это значительно упростит подачу заявки без очередей и сложных процедур.
Тем, кому сложно самостоятельно зарегистрироваться на сайте, организаторы советуют воспользоваться видеоинструкцией, подробно объясняющей каждый этап создания аккаунта и подачи заявки. Видео доступно для просмотра на платформе YouTube и адаптировано даже для людей без навыков пользования цифровыми сервисами.
Напомним, что гуманитарные наборы формируются исключительно для пожилых людей, вынужденно покинувших свои дома из-за полномасштабной войны и ныне находящихся в статусе ВПЛ.
Для того чтобы своевременно подать заявку, следует заранее зарегистрироваться на сайте платформы ISHR по ссылке .
Просмотр видеоинструкции можно по ссылке.
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