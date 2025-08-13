Предусмотрена ежемесячная доплата для пенсионеров в Харькове только тем, кто отвечает определенным категориям.

В августе 2025 года отдельные категории украинцев получат доплаты для пенсионеров в Харькове, размер выплат после надбавок составляет от 10 000 гривен и больше, сообщает Politeka.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Речь идет о гражданах, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Специальные условия пенсионного обеспечения действуют на несколько групп чернобыльцев.

Прежде всего, это пенсионеры по возрасту, проживавшие или работавшие на территориях, загрязненных радиацией. Для них пенсионный возраст снижен на период от одного до тринадцати лет – в зависимости от уровня радиационного воздействия.

Также льготы имеют лица с инвалидностью, если заболевание связано с участием в ликвидации последствий катастрофы. Их пенсии исчисляют исходя из заработка за 1986–1990 годы в зоне отчуждения или на основе пятикратного размера минимальной зарплаты.

Отдельная категория — нетрудоспособные члены семей, потерявших кормильца из-за Чернобыльской трагедии. Им назначают пенсию в связи с утратой кормильца.

Следует отметить, что если человек имеет право на несколько видов чернобыльских пенсий, он может получать только один из них.

Минимальные гарантированные размеры пенсий в августе 2025 для лиц с инвалидностью, пострадавших в аварии на ЧАЭС, составляют:

I группа - не менее 17 486,60 грн

II группа - 13 989,28 грн

III группа - 10 491,96 грн

Следовательно, даже малейшая выплата превышает 10 тысяч гривен.

Кроме того, предусмотрена ежемесячная доплата для пенсионеров в Харькове в размере 2361 гривна для украинцев, постоянно проживающих в зоне отчуждения и не имеющих официального места работы. Такие меры призваны поддержать тех, кто до сих пор живет в наиболее пострадавших от катастрофы регионах.

