Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 13 по 20 серпня демонструє сонячний, теплий та стабільний період без опадів.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 13 по 20 серпня обіцяє стабільно літні температури та відсутність опадів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Синоптик.

У середу, 13 серпня, вночі +19°, вдень до +27°, ясна погода зміниться хмарністю вдень. 14 числа зранку +17°, денний максимум +27°, короткочасні хмари вдень. 15-го вночі +17°, вдень +24°, сонячно протягом дня. 16 числа температура від +17° вночі до +28° вдень, хмари зникнуть до вечора.

17-го ранок безхмарний, температура від +18° до +30° вдень. 18 числа спостерігатиметься ясне небо весь день, від +20° вночі до +26° вдень. 19-го вранці +19°, вдень +26°, без змін у погоді. 20 числа температура коливатиметься від +18° до +27°, ясний день.

Атмосферний тиск коливатиметься в межах 741–754 мм, вологість від 26% до 79%. Швидкість вітру у більшості випадків залишатиметься на рівні 1,6–4,6 м/с, із невеликим підвищенням у денні години.

За народними прикметами, 13-го червоне сонце на світанку, що швидко зникає за хмарами, віщує дощ. 14-го могли бути перші заморозки та холодні роси. 15-го умови вказують на вересень, а період з 15 по 19-те — на вересень-січень. 16-го характер вітру прогнозує зиму, 17 — майбутній листопад. 18 серпня ясний день — до сухої осені, 19 — до холодної зими, якщо сонячно. 20-го закінчуються грози та починається листопад берези.

Завдяки синоптикам українці мають можливість спланувати свій час на подвір'ї заздалегідь.

