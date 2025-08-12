Компанія-перевізник "Укрзалізниця" оголосила про введення нового графіку руху поїздів на Дніпропетровщині, які охоплять популярні маршрути, повідомляє Politeka.net.

Оголошення опублікувала "Укрзалізниця" на своєму Телеграм-каналі.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничній мережі області відбуваються тимчасові зміни у графіку руху приміських поїздів.

Зокрема новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині введено з 12 по 16 серпня 2025 року. Відбулись коригування розкладу пересування електричка №6277, що курсує за маршрутом Самійлівка — Дніпро-Головний. Відправлення з Самійлівки буде здійснюватися о 07:51 замість звичних 06:30, а прибуття до обласного центру — о 10:58 замість 09:58.

Також з 12 по 16 серпня 2025 року новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині охопив експрес №6291 за маршрутом Самійлівка — Синельникове-1. Відправлення з Самійлівки буде відбуватися о 20:06 замість 18:31, а прибуття на станцію Синельникове-1 заплановане на 21:39 замість 20:03.

У цей же період, з 12 по 16 серпня 2025 року, тимчасово скасовується пересування низки електричок: №6185; №7204 Кам’янське-Пасажирське — Синельникове-1; №7405 Синельникове-1 — Дніпро-Головний; №7206; поїзд №7409.

В "Укрзалізниці" додали, що розуміють, що такі тимчасові зміни можуть спричинити незручності, тому просимо вибачення у пасажирів і висловлюємо подяку за розуміння та терпіння.

Рекомендуємо завчасно планувати свої поїздки з урахуванням цих змін, щоб уникнути можливих затримок і непорозумінь. Ваш комфорт і безпека залишаються нашим пріоритетом, і ми докладаємо всіх зусиль для швидкого та якісного проведення необхідних ремонтних робіт.

