Компания-перевозчик "Укрзализныця" объявила о введении нового графика движения поездов по Днепропетровщине, которые охватят популярные маршруты, сообщает Politeka.net.

Объявление опубликовала "Укрзализныця" на своем телеграмм-канале.

В связи с проведением ремонтных работ в железнодорожной сети области происходят временные изменения в графике движения пригородных поездов.

В частности, новый график движения поездов на Днепропетровщине введен с 12 по 16 августа 2025 года. Состоялись корректировки расписания передвижения электричка №6277, курсирующего по маршруту Самойловка - Днепр-Главный. Отправление из Самойловки будет осуществляться в 07:51 вместо привычных 06:30, а прибытие в областной центр - в 10:58 вместо 09:58.

Также с 12 по 16 августа 2025 года новый график движения поездов на Днепропетровщине охватил экспресс №6291 по маршруту Самойловка - Синельниково-1. Отправление из Самойловки будет происходить в 20:06 вместо 18:31, а прибытие на станцию Синельниково-1 запланировано на 21:39 вместо 20:03.

В этот же период, с 12 по 16 августа 2025 г., временно отменяется передвижение ряда электричек: №6185; №7204 Каменское-Пассажирское - Синельниково-1; №7405 Синельниково-1 - Днепр-Главный; №7206; №7409.

В "Укрзализныце" добавили, что понимают, что такие временные изменения могут повлечь за собой неудобства, поэтому просим прощения у пассажиров и выражаем благодарность за понимание и терпение.

Рекомендуем заранее планировать свои поездки с учетом этих изменений во избежание возможных задержек и недоразумений. Ваш комфорт и безопасность остаются нашим приоритетом, и мы прилагаем все усилия для быстрого и качественного проведения необходимых ремонтных работ.

