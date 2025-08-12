Прогноз погоды в Днепре на неделю с 13 по 20 августа показывает солнечный, теплый и стабильный период без осадков.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 13 по 20 августа сулит стабильно летние температуры и отсутствие осадков, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Синоптика .

В среду, 13 августа, ночью +19, днем до +27, ясная погода сменится облачностью днем. 14 числа с утра +17°, дневной максимум +27°, кратковременные облака днем. 15-го ночью +17°, днем +24°, солнечно в течение дня. 16 числа температура от +17° ночью до +28° днем, облака исчезнут к вечеру.

17 утро безоблачно, температура от +18° до +30° днем. 18 числа будет наблюдаться ясное небо весь день, от +20° ночью до +26° днем. 19-го утром +19°, днем +26°, без изменений погоды. 20 числа температура будет колебаться от +18° до +27°, ясный день.

Атмосферное давление будет колебаться в пределах 741-754 мм, влажность от 26 до 79%. Скорость ветра в большинстве случаев будет оставаться на уровне 1,6–4,6 м/с с небольшим повышением в дневные часы.

По народным приметам, 13-го красное солнце на рассвете, быстро исчезающее за облаками, предвещает дождь. 14-го могли быть первые заморозки и холодные росы. 15-го условия указывают на сентябрь, а период с 15 по 19-е - на сентябрь-январь. 16-го характер ветра прогнозирует зиму, 17 – будущий ноябрь. 18 августа ясный день – до сухой осени, 19 – до холодной зимы, если солнечно. 20-го заканчиваются грозы и начинается ноябрь березы.

Благодаря синоптикам у украинцев есть возможность спланировать свое время во дворе заранее.

