Графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Чернігівській області охоплює всі зазначені вулиці та провулки для забезпечення безпечного проведення ремонтних робіт.

Графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Чернігівській області передбачає проведення планових ремонтних робіт на повітряних лініях електропередачі в кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Остерської громади.

Зокрема, 29 вересня у місті Остер відключення електропостачання заплановане на вулицях Будівельників 17/1, 35А, 37, 41, 47, 47А, 49, 51, 51А, 53, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78А, 80, 80А, 82, Б. Хмельницького 50/1, 50Д, Військового льотчика Ігоря Мороза 1, 11, 13, 15, 16, 17, 17А, 19, 1А, 2, 21, 3, 7, 9, а також на вулицях Гайдамацька, Княжа, Лесі Українки, Розанова та Соломії Крушельницької з 09:00 до 17:00.

Також у цей день ремонт проводитиметься на Героїв 66-ї бригади 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, м. Остер вул. Одинця 0, Грушевського 10, 12, 2, 4, 4А, 6, 8, Пролетарська 36-а, Родини Птухи 1, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29А, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 5, 7, 9 та на Співака 1, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 18А, 2, 20, 22, 24, 26А, 28, 2А, 30, 4, 5, 7, 8, 9.

2 жовтня планові знеструмлення заплановані у місті Остер на Військового льотчика Ігоря Мороза 4, 6, Вячеслава Чорновола 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, Свободи 45 та Шевченка 63А, 71В з 09:00 до 17:00.

У Пархимові ремонт відбудеться на Травневій 34 30 вересня та 1 жовтня у той самий проміжок часу. Також у місті Остер 30-го та 29-го роботи проводитимуться на вулицях Мономаха, Незалежності, Соломії Крушельницької, Татарівській, Генерала Солонини, Героїв 66-ї бригади 125.

У селах Білики, Жилін Млинок та Набільське планові роботи здійснюватимуться на Деснянській, Київській, Лісовій, Молодіжній, Незалежності, провулках Заливний, Київський, Новий та Рибальського, а також на Лугова та Підгорна, Центральна.

Отже, графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Чернігівській області охоплює всі зазначені вулиці та провулки для забезпечення безпечного проведення ремонтних робіт і підтримки надійності електропостачання в регіоні.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право