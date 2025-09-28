График отключения света на неделю с 29 сентября по 5 октября в Черниговской области включает все указанные улицы и переулки для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ.

График отключения света на неделю с 29 сентября по 5 октября в Черниговской области предусматривает проведение плановых ремонтных работ по воздушным линиям электропередачи в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Остерского общества.

В частности, 29 сентября в городе Остер планируется отключение электроэнергии на улицах Будивельникова 17/1, 35А, 37, 41, 47, 47А, 49, 51, 51А, 53, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78А, 80, 80А, ул. Б. Хмельницкого, 82, 50/1, 50Д, ул. Военного Летчика Игоря Мороза 1, 11, 13, 15, 16, 17, 17А, 19, 1А, 2, 21, 3, 7, 9, а также на Гайдамацкой, Княжи, Леси Украинки, Розановой и Соломии Улицы Крушельницкой с 09:00 до 17:00.

Также в этот день ремонт будет проводиться на Героев 66-й бригады 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, г. Остер, ул. Одинца 0, Грушевского 10, 12, 2, 4, 4А, 6, 8, Пролетарская 36-я, Семья Птухи 1, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 2 27, 27А, 28, 29А, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 5, 7, 9 и на Певца 1, 10, 11, 11А 1, 13 18, 18А, 2, 20, 22, 24, 26А, 28, 2А, 30, 4, 5, 7, 8, 9.

2 октября плановые обесточивания запланированы в городе Остер на Военного летчика Игоря Мороза 4, 6, Вячеслава Чорновила 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 5, 6, 7, 8, 8А, 9, Свободы 45 и Шевченко 63А, 71В с 09:00 до 17:00.

В Пархимове ремонт состоится на Майской 34 30 сентября и 1 октября в тот же промежуток времени. Также в городе Остер 30-й и 29-й работы будут проводиться на улицах Мономаха, Независимости, Соломии Крушельницкой, Татаровской, Генерала Солонины, Героев 66-й бригады 125.

В селах Билыки, Жилин Млынок и Набельское плановые работы будут осуществляться на Деснянской, Киевской, Лесной, Молодежной, Независимости, переулках Заливный, Киевский, Новый и Рыбальского, а также Луговая и Подгорная, Центральная.

Итак, график отключения света в неделю с 29 сентября по 5 октября в Черниговской области охватывает все указанные улицы и переулки для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ и поддержания надежности электроснабжения в регионе.

