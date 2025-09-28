КП «Нововолинськводоканал» НМР повідомляє про підвищення тарифів на воду у Волинській області у 2026 році, передає Politeka.

Таку інформацію підприємство надає на своєму сайті.

Відповідно до пункту 8 «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», підприємство 19.08.2025 року подало розрахунки та заяву щодо зміни діючих тарифів. Повідомлення здійснено відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України № 130 від 05.06.2018 року з метою інформування споживачів про намір зміни цін та обґрунтування необхідності такого кроку.

На сьогодні діючі тарифи встановлені рішенням виконавчого комітету № 672 від 28.12.2023 року та продовжені на 2025 рік рішенням № 2 від 02.01.2025 року: централізоване водопостачання — 33,97 грн/м³ з ПДВ, водовідведення — 28,99 грн/м³ з ПДВ. Основними факторами, що вплинули на собівартість послуг, є зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 3 028 грн та підвищення мінімальної зарплати, що спричинило збільшення витрат на оплату праці на 25,3%.

Також підвищення тарифів на воду у Волинській області пояснюється збільшенням вартості електроенергії на 38,7% — із 5,87053 до 8,14231 грн/кВт·год без ПДВ, разом із послугою передачі та розподілу, та курс долара США змінився з 36,5686 до 41,3401 грн. Зросли ставки екологічного податку на 11,1%, загальні витрати по ресурсних платежах збільшилися на 22%, а обсяги реалізації води та стоків зменшилися на 4,6% та 10,5% відповідно.

Для забезпечення беззбиткової діяльності, стабільного надання послуг та сплати відсотків і основної суми субкредиту в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури-2» заплановано нові тарифи: загальна вартість води та стоків — 79,48 грн/м³ (+16,52 грн або 26,2%), централізоване водопостачання — 40,22 грн/м³ (+6,25 грн), централізоване водовідведення — 39,26 грн/м³ (+10,27 грн).

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право