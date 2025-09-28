КП «Нововолынскводоканал» НМР сообщает о повышении тарифов на воду в Волынской области в 2026 году, передает Politeka.

Такую информацию предприятие предоставляет на своем сайте .

В соответствии с пунктом 8 «Порядка формирования тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод», предприятие 19.08.2025 подало расчеты и заявление об изменении действующих тарифов. Сообщение осуществлено в соответствии с приказом Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины № 130 от 05.06.2018 с целью информирования потребителей о намерении изменения цен и обоснования необходимости такого шага.

На сегодняшний день действующие тарифы установлены решением исполнительного комитета № 672 от 28.12.2023 года и продлены на 2025 год решением № 2 от 02.01.2025 года: централизованное водоснабжение — 33,97 грн/м³ с НДС, водоотвод — 28,99 грн/м. Основными факторами, повлиявшими на себестоимость услуг, является рост прожиточного минимума для трудоспособных лиц до 3 028 грн и повышение минимальной зарплаты, что повлекло за собой увеличение расходов на оплату труда на 25,3%.

Также повышение тарифов на воду в Волынской области объясняется увеличением стоимости электроэнергии на 38,7% — с 5,87053 до 8,14231 грн/кВтч без НДС, вместе с услугой передачи и распределения, и курс доллара США изменился с 36,5686 до 41,3401 грн. Выросли ставки экологического налога на 11,1%, общие расходы по ресурсным платежам увеличились на 22%, а объемы реализации воды и стоков уменьшились на 4,6% и 10,5% соответственно.

Для обеспечения безубыточной деятельности, стабильного предоставления услуг и уплаты процентов и основной суммы субкредита в рамках проекта «Развитие городской инфраструктуры-2» запланированы новые тарифы: общая стоимость воды и стоков — 79,48 грн/м³ (+16,52 грн или 26,2%), централизованное водоснабжение — 45,2 - 39,26 грн/м³ (+10,27 грн).

