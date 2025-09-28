Прогноз погоды на неделю с 29 сентября по 5 октября в Запорожье обещает приход настоящей осенней поры.

Прогноз погоды на неделю с 29 сентября по 5 октября в Запорожье сделали синоптики и рассказали, чего следует ожидать, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 29 сентября по 5 октября в Запорожье. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 29 числа: ясное время продержится совсем недолго в утренние часы, а уже днем ​​небо покроется облаками. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит +19°C.

Если в этот день на улице можно увидеть много паутины, а скворцы не спешат улетать - осень ждет сухой и "затяжной". Чем теплее и сухее будет, тем позже наступит зима.

Во вторник, 30.09: воздух прогреется до +13°C. Ночью будет идти дождь. Без осадков.

Среда, 1:10: вечером на небе возможны прояснения, но в течение дня погода будет пасмурной. Утром дождь закончится ближе к середине дня. Больше дождей не ожидается. Температурные колебания от +7 до +14°C.

Четверг, 2 октября: нас ждут ясные сутки. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +8…+16°C.

В пятницу, 3.10: пасмурный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без дождей. Температура воздуха будет держаться в пределах +9…+17°C.

Суббота, 4.10: утро будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Дождей не прогнозируется. Температура будет колебаться от +10 до +18°C.

В воскресенье 5.10: ожидаются пасмурные сутки, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков. Температурные показатели от +11 до +18°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 29 сентября по 5 октября в Запорожье обещает контрастное время, однако без сильного холода.

