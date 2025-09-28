Есть ряд случаев, когда право на получение денежной помощи для ВПЛ в Сумской области и других регионах может быть утрачено.

Государственная программа денежной помощи для ВПЛ в Сумской области и других регионах продолжит свое действие до конца февраля 2026 года, сообщает Politeka.net.

Как сообщили ОО «ВПО Украины», правительство не только продлило срок действия программы, но и расширило перечень лиц, имеющих право на получение поддержки. В то же время, некоторые категории внутренне перемещенных лиц могут потерять право на выплаты, если не будут соблюдать установленные правила.

Граждане, уже получавшие финансовую поддержку раньше, могут быть спокойными — им не нужно подавать новые заявления или проходить дополнительные процедуры. Выплаты для таких лиц будут автоматически продлены еще на один шестимесячный период. Такой подход позволяет избежать лишней бюрократии и гарантирует непрерывность помощи тем, кто в дальнейшем в ней нуждается.

Однако существует ряд случаев, когда право на получение денежной помощи для ВПЛ в Сумской области и других регионах может быть утрачено. Прежде всего, это касается тех граждан, которые длительное время находятся за пределами Украины. В таких ситуациях государство считает, что человек не нуждается в внутренней поддержке, поскольку фактически не проживает на территории страны. Также право на выплаты могут потерять лица, сдающие в аренду собственное жилье, в том числе находящееся на территориях активных или потенциальных боевых действий. Эта норма введена для предотвращения злоупотреблений и направлена ​​на то, чтобы государственная поддержка оказывалась именно тем, кто действительно в ней нуждается.

Чтобы избежать риска прекращения выплат, внутренне перемещенным лицам рекомендуют своевременно обновлять свои данные в соответствующем государственном реестре и подтверждать фактическое место жительства. Сделать это можно как лично через органы социальной защиты, так и с помощью современных электронных сервисов, что значительно упрощает процесс и экономит время.

Следует отметить, что новая редакция программы расширяет список лиц, которые могут претендовать на денежную помощь для ВПЛ в Сумской области и других регионах Украины.

Теперь право на получение будут иметь военнослужащие, правоохранители и представители других служб, которые находятся на учете как внутренне перемещенные лица и проходят лечение или реабилитацию после ранений или травм, полученных во время боевых действий. Это решение стало важным шагом навстречу тем, кто рисковал своей жизнью, защищая страну.

Также право на нее получат неработающие трудоспособные граждане, которые станут на учет в центре занятости или приступят к трудовой деятельности.

